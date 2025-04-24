Sancaktepe'de Oto Galeride Yangın

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir oto galeri sitesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, saat 00.40 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki galericiler sitesinde çıktı. Araçların park halinde olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan uzun müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınırken yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Bazı iş yeri sahipleri de siteye gelerek galerideki araçları dışarıya çıkarmaya çalıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.