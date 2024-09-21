Sandıklı\'da Trafik Denetimi

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri tarafından okul önleri ve çevrelerinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, okul önlerinde trafik denetimlerini artırdı. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin, eğitim yılı boyunca hafta içi belirli aralıklar ile düzenli olarak gerçekleştirileceği belirtildi. İlçedeki ilkokul ve ortaokul çevrelerinde yapılan denetimlerde, trafik ekipleri trafik kurallarına uymaları için şoförleri uyarırken, öğrencilere karşıdan karşıya geçerken yardımcı oldu. Denetimlerde özellikle motosiklet sürücüleri durdurulurken eksik evrak, kask ve trafik kuralları açısından gerekli uyarılar yapılırken bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR