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Saniyelerle ölümden kurtuldular: O anlar kamerada

BARTIN - Bartın'da sürücüsünü kontrolünden çıkan araç, iş yerine çarparak durabildi. Kaza esnasında kaldırımda yürüyen 3 kişi ise saniyelerle ölümden kurtuldu

Bartın Kavaklı Caddesi Eski itfaiye önünde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, kaldırıma çıkarak iş yerine çarptı. Ölen yada yaralanan olmadığı kazada ise kaldırımda bulunan 2 kadın ve 1 erkek şahıs ise saniyelerle kazadan kurtuldu. Kaldırımda yürüyen kadınlar gösterdikleri anlık refleks ve manevra ile araçtan ve aracın çarparak fırlattığı kovadan son anda kurtuldu.

Aracın üzerine gördüğünü son anda fark eden erkek şahıs ise büyük panik ile kaçmaya çalıştı. Şahıs, aracın park halinde bir otomobile çarparak yavaşlaması ile kazadan kurtulmayı başardı.

Öte yandan henüz sebebi bilinmeyen kazada iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi