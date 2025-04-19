Şanlıurfa'da 1 terörist teslim oldu

ŞANLIURFA - Suriye bölgesinde PKK-KCK/YPG-PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.

Türkiye'den örgüte katılarak Suriye'ye gönderildiği öğrenilen teröristin ağır silah eğitimi alarak Suriye'deki çeşitli bölgelerde görevlendirildiği belirlendi. Örgütün sözde sabotajcılarından olduğu öğrenilen teröristin Suriye'deki harekat alanında bulunan Türk birliklerine yönelik havadan saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanılan kamikaze dron kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik devam eden çalışmalarda 2025 yılı içerisinde örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısının 5'e ulaştığı vurgulandı.