Şanlıurfa'da 33 Kaçak Trafo Tespit Edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 33 Kaçak Trafo Tespit Edildi

Şanlıurfa\'da 33 Kaçak Trafo Tespit Edildi
11.07.2025 09:48
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Dron destekli denetimlerle Şanlıurfa'da 33 kaçak trafo bulundu; 3 binden fazla konutun ihtiyacını karşılıyor.

Şanlıurfa'da dron destekli denetimlerde bir günde 33 adet kaçak trafo tespit edildi. Toplam 4 bin 950 KVA gücündeki trafoların, 3 binin üzerinde konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğu belirlendi. Dicle Elektrik Genel Müdürlüğü, "Ekonomiye ve elektrik altyapısına zarar veren bu yasa dışı kullanımla mücadelemiz, teknolojik imkanların da desteğiyle kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlama hedefiyle yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, yürüttüğü teknolojik denetimlerle kaçak elektrikle mücadelede etkin adımlar atmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun regülasyonları çerçevesinde hizmet veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da dron destekli kontrollerle bir günde tam 33 kaçak trafo tespit etti. Tarımsal sulama alanlarında yer alan bu trafoların toplam gücü ise 4.950 KVA olarak belirlendi.

Gömme ve mobil trafo teknikleri dikkat çekti

Dicle Elektrik kaçak denetim ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yoğurtçu, Uzunpınar ve Yoğunca mahallelerinde dron destekli güzergah taramaları gerçekleştirdi. Bu kontrollerde kimi toprağa gömülü, kimi traktör römorkuna yerleştirilerek mobilize edilen toplam 33 adet kaçak trafoya ulaşıldı. Dron kameraları söz konusu trafoların koordinat bilgilerini, marka ve güçlerini de kayıt altına aldı.

3 bini aşkın konutun elektrik ihtiyacına denk

Tespit edilen 4 bin 950 KVA gücündeki kaçak trafolar, 3 bini aşkın konutun tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Kullanıldıkları her gün kamuya milyonlarca lira zarar veren bu trafolar, kayıp-kaçağın azaltılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından büyük risk taşıyor. Dicle Elektrik Genel Müdürlüğü, "Ekonomiye ve elektrik altyapısına zarar veren bu yasa dışı kullanımla mücadelemiz, teknolojik imkanların da desteğiyle kararlılıkla devam edecek" mesajını paylaştı.

Denetimler sırasında dron görüntülerinde, kaçak trafoların bulundukları yerden hızla sökülerek taşındığı, sulama kaynaklı aşırı elektrik kullanımının ise tarımsal alanları adeta bataklığa dönüştürdüğü gözlendi. Kaçak kullanım nedeniyle sistemde yaşanabilecek teknik arızalar ve ekonomik kayıpların önüne geçmek için Dicle Elektrik savcılığa başvurarak trafolara el konulması talebinde bulundu.

Şanlıurfa'daki yatırımlar 20 milyar TL'yi aşacak

2013 yılında gerçekleşen özelleştirmenin ardından Şanlıurfa'da enerji altyapısına yönelik yatırımlarını aralıksız sürdüren Dicle Elektrik, bugüne kadar kent genelinde toplam 17 milyar TL'yi aşkın yatırım gerçekleştirdi. 2025 yılı hedefleri doğrultusunda bu rakamın 20 milyar TL'yi geçmesi öngörülüyor. Bu yıl için belirlenen yatırım programı kapsamında ise mevcut elektrik şebekesinin yenilenmesi, kapasite artırımları ve akıllı şebeke dönüşümünü içeren toplam 90 farklı projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece Şanlıurfa'nın enerji altyapısı çok daha güçlü, modern ve sürdürülebilir hale getirilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, 3-sayfa, Enerji, Tarım, Çevre, Hukuk, Dicle, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 33 Kaçak Trafo Tespit Edildi - Son Dakika

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