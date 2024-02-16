Şanlıurfa'da 4 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da 4 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu olan skunk ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.02.2024 14:26  Güncelleme: 14:33
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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