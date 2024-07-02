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Şanlıurfa'da 6 kilo 550 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, aracın değişik bölmelerine gizlenmiş 11 parça halinde 6 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA