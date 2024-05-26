Şanlıurfa\'da 7 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 360 gram esrar maddesi ele geçiren polisler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Birecik ilçesindeki operasyonda 7 kilo 360 gram esrar maddesi ele geçiren ekipler, Y.A. ve H.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA