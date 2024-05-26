Şanlıurfa'da 7 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 7 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da 7 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 360 gram esrar maddesi ele geçiren polisler, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen esrar maddesi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

26.05.2024 10:18
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 360 gram esrar maddesi ele geçiren polisler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Birecik ilçesindeki operasyonda 7 kilo 360 gram esrar maddesi ele geçiren ekipler, Y.A. ve H.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 7 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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