Şanlıurfa'da benzin istasyonundaki cinayette 3 kişi serbest - Son Dakika
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Şanlıurfa'da benzin istasyonundaki cinayette 3 kişi serbest

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Şanlıurfa'da eski AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat'ın damadı ve iki arkadaşı, benzin istasyonunda bir kişiyi öldürüp yanındaki arkadaşını da tekme tokat dövdü. Olay yerinde gözaltına alındıktan sonra 3 ay tutuklu kalan üç kişi, daha sonra tahliye edildi.

21.12.2024 23:32
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Şanlıurfa'da benzin istasyonunda bir kişiyi öldüren eski AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat'ın damadı ve iki arkadaşı 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

BENZİN İSTASYONUNDA CİNAYET İŞLEDİLER

Şanlıurfa'da eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Vildan Polat'ın damadı, 3 ay önce benzin istasyonunda bir kişiyi öldürdü. Polat'ın damadı ve yanındaki 2 arkadaşı, ölen şahsın arkadaşını da bayıltana kadar dövdü.

3 AYDA TAHLİYE

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp tutuklanan 3 kişi, üç ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Şanlıurfa\'da benzin istasyonundaki cinayette 3 kişi serbest

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da benzin istasyonundaki cinayette 3 kişi serbest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • yağız spotcu:
    adaletınızı s sizin 39 1 Yanıtla
  • Ela:
    ey torpil sen ne güzel şeysin öyle 28 1 Yanıtla
  • Yusufömer Tugtag:
    gerçek habermi hem birini öldürecekler hemde serbest kalacak devleti bu kadar aciz göstererek elinize ne geçiyor 20 9 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Akepe Türkiyesi ne bekliyorsunuz? Dili sürçen kadın içeri adam öldüren pudra şekeri çeken Akepeliler dışarı. Hadi hepsini geçtim birde bunların şakşakçıları var ki onlardan bin beter. Nerelerinin kılıydı onlar? 20 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu haber doğruysa,Türkiye de adaletin akp nin emrinde olduğunun kesin delilidir.Bu durumun başka bir açıklaması olamaz!Cinayet işleyen bir afamın üç ay sonra serbest kalması ne demek? 18 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yine Adalet Unutulmaz 5 1 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Ayıp etmişler. 3 aylarını heba etmişsiniz adamların! Tazminat ödemeniz lazım. 5 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Bu kadar alçak olmayın, 5 kişi tutuklanmış, 3 kişi tahliye, suçu bizzat işleyen 2 kişi hapiste ,bunu yazmak çok mu zor hain adamlar 1 4 Yanıtla
  • res:
    Çok şükür 3 ay yatıyorlar artık darısı 6 aya 2 1 Yanıtla
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