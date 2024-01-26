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Şanlıurfa'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'da buğday yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Ceylanpınar ilçesi Urfa Kapısı yolunda meydana geldi. Tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
26.01.2024 - 20:40,
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Şanlıurfa'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi Urfa Kapısı yolunda meydana geldi. B.Ö. kontrolündeki 63 NB 373 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı, buğday yol kenarına döküldü. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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