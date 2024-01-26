Şanlıurfa\'da buğday yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Şanlıurfa'da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Ceylanpınar ilçesi Urfa Kapısı yolunda meydana geldi. B.Ö. kontrolündeki 63 NB 373 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı, buğday yol kenarına döküldü. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA