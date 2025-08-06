Şanlıurfa'da çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 7 sim kart ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü 'çocuk müstehcenliği' suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Çocuk Koruma Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?