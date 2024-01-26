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Şanlıurfa'da devrilen bahçe duvarı altında kalan 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da devrilen bahçe duvarı altında kalan 2 çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağış nedeniyle devrilen bahçe duvarı, N.S. ve T.S. adlı kardeşlerin üzerine düştü. Çevre sakinleri tarafından kurtarılan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Çocukların durumu iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa\'da devrilen bahçe duvarı altında kalan 2 çocuk yaralandı
26.01.2024 - 13:59,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aşırı yağış nedeniyle 2 metrelik briketten yapılmış bahçe duvarı devrildi. Devrilen duvar, o esnada oradan geçen N.S. (7) ve T.S. (4) adlı kardeşlerin üzerine düştü.

Durumu fark eden çevre sakinleri duvarın altında kalan çocukları çıkartarak hastaneye kaldırdı.

Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da devrilen bahçe duvarı altında kalan 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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