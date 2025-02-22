Şanlıurfa\'da Dolandırıcılık Operasyonu!

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Şanlıurfa merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 12 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "bilişim sistemlerine girme, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, Denizli ve Batman'da operasyon düzenledi. Operasyonda Şanlıurfa'da 8, Denizli ve Batman'da ise birer kişi olmak üzere toplam 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA