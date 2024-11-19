Şanlıurfa'da Eş Zamanlı Operasyon - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Eş Zamanlı Operasyon

Şanlıurfa\'da Eş Zamanlı Operasyon

Siverek'te düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

19.11.2024 16:13
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 11 farklı silaha ait şarjör, 517 fişek ve 93 gram kenevir tohumu bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Eş Zamanlı Operasyon - Son Dakika

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