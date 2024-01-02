Şanlıurfa\'da hasarlı aracın forklift ile taşınması kameralara yansıdı

Şanlıurfa'da hasarlı aracın forklift yani çatallı kaldıraç ile taşındığı anlar kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Evren Sanayi Sitesi içerisinde çekilen görüntülerde hasarlı bir hafif ticari aracın forklift yani çatallı kaldıraç ile taşındığı gözlendi. Ticari aracın yüklü olduğu forkliftin normal bir şekilde trafikte ilerlemesi pes dedirtti. - ŞANLIURFA