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Şanlıurfa'da Hükümlü Dron Yardımıyla Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Hükümlü Dron Yardımıyla Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, kaçmaya çalıştığı sırada dron yardımıyla yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, hükümlünün yakalanması sağlandı ve adli makamlara teslim edildi.

Şanlıurfa\'da Hükümlü Dron Yardımıyla Yakalandı
27.01.2024 - 10:44,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü kaçmaya çalıştığı sırada dron yardımı ile yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede, Viranşehir ilçesinde, hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü İ.K.'nın yeri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 3 saat boyunca 10 kilometre yaya olarak tarlalardan kaçan zanlıyı, yaya, araç ve dron destekli kovalamaca sonucu yakaladı.

Yakalanan hükümlü, adli makamlarca tutuklanarak Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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