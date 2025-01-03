Durdurulan araçtan kaçak sigara çıktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da durdurulan araçta yapılan aramada 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
(Şİ-SVY-HA-Y)
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?