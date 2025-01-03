Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Durdurulan araçtan kaçak sigara çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da durdurulan araçta yapılan aramada 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Şİ-SVY-HA-Y)