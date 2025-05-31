Şanlıurfa\'da Kaza: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek- Viranşehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. (32) idaresindeki 63 TF 172 plakalı araç, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen M.Ç. (28) yönetimindeki 34 KP 8351 plakalı araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile, araçlarda yolcu olarak bulunan R.P. (24), H.P. (44), A.A. (21), E.A. (27) ve M.Y. (26) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA