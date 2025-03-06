Şanlıurfa'da Makas Atan Sürücülere Ceza - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Makas Atan Sürücülere Ceza

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Şanlıurfa'da makas atan iki sürücüye toplam 22 bin 687 lira ceza kesildi.

06.03.2025 12:54
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Şanlıurfa'da makas atan sürücüler kamerada

Trafikte makas atan 2 sürücüye toplam 22 bin 687 lira para cezası

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da trafikte makas atan 2 sürücüye toplam 22 bin 687 lira para cezası kesildi. Vali Hasan Şıldak, sosyal medya paylaşımında trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için gereğinin yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin incelenmesi üzerine tespit edildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüntülerde ardı ardına şerit değiştirerek makas atan 2 otomobilin incelendiğini belirtti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, belirlenen sürücülere toplam 22 bin 687 lira idari para cezası kesildi.

Vali Şıldak, "Trafik güvenliğini bozan, toplumdaki diğer insanları adeta yok sayan bu tür davranışlara asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yetkililer, sürücülerin can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür ihlallere karşı denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Şıldak, Şanlıurfa, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Makas Atan Sürücülere Ceza - Son Dakika

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