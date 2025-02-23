Şanlıurfa\'da Metamfetamin Operasyonu

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Şanlıurfa'da durdurulan araçta yapılan aramada 1,5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta gizlenmiş 2 parça halinde 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA