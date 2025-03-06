Şanlıurfa'da otelde intihar: 1 ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otelde intihar: 1 ölü

Şanlıurfa'daki bir otelde konaklayan 22 yaşındaki Umut Can H., intihar ederek yaşamını yitirdi.

06.03.2025 16:50
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Şanlıurfa'da otelde acı olay: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir otelde konaklayan genç, kaldığı odada intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. İddiaya göre, otelin 4'üncü katındaki odada konaklayan Umut Can H. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Bir süre haber alınamayan gencin odasına bakan otel çalışanları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri odada inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından gencin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da otelde intihar: 1 ölü - Son Dakika

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