Şanlıurfa'da Plastik Depoda Yangın

Plastik su tesisatı deposunda yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da plastik su tesisatı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Mardin karayolunun 10'uncu kilometresi Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinde yaşandı. İçerisinde plastik su tesisatı malzemesi olan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkış nedeninin araştırıldığı yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.