Şanlıurfa\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin motor kısmındaki çuvallarda 65 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda şarjör ve mermi çıktı. Ele geçirilenler arasında İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan silahlar da bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolu gişelerinde bir aracı durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, ön kaputu açtıklarında motorun üzerindeki çuvallarda 65 adet ruhsatsız tabanca, 79 adet şarjör ve 50 adet mermi buldu.

Ele geçirilen silahlar arasında İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan silahların da olduğu ve bütün silahların yurt dışından ülkeye sokulduğu belirlendi.

Silahlara el koyan ekipler, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA