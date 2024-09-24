Şanlıurfa\'da Skunk Operasyonu: 23 Kilo Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta 23 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada, şüpheli bir araç gece saat 03.30 sıralarında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 23 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli Y.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA