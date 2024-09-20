Şanlıurfa'da Sürücülere Ceza Yağdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sürücülere Ceza Yağdı

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Gizli denetimle 5 sürücüye, direksiyon başında telefonla konuşma ve kemer takmama cezası verildi.

20.09.2024 17:23
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Direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere ceza yağdı

Direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere ceza yağdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sivil trafik polislerinin gizli kamera ile gerçekleştirdiği trafik denetiminde direksiyon başında telefonla konuşan ve kemer takmayan 5 sürücüye ceza kesildi.

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, gizli kamera ile şehir içi toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Sivil ekiplerin denetiminde, 'evrak eksikliği, kemer takmama ve akan trafikte telefonla konuşma' gibi kusuru bulunan 5 sürücü durdurularak, trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulandı. Sürücüler, kesilen ceza sonrası trafik polislerinden gerekli uyarıları dinledikten sonra yoluna devam etti.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamaların farklı noktalarda devam edeceği belirtilerek, sürücülerin can güvenliği açısından, emniyet kemeri takmaları ve trafikte telefonla konuşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Şanlıurfa\'da Sürücülere Ceza Yağdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Sürücülere Ceza Yağdı - Son Dakika

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