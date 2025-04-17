Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 32'nci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Veli K.'nın kullandığı 73 AAV 290 plakalı tır ile İzzettin D.'nin kullandığı 63 VA 561 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA