Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.S.K. yönetimindeki 63 S 1148 plakalı minibüs ile İ.H. kontrolündeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve aynı araçtaki H.E, M.H, M.A. ile minibüste yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA