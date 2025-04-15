5 bin aboneyi elektriksiz bırakan kablo hırsızına 8 yıl ceza - Son Dakika
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5 bin aboneyi elektriksiz bırakan kablo hırsızına 8 yıl ceza

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Şanlıurfa'da girdiği trafo merkezinden bakır kablo çalan bakır kabloları çalan ve 5 bin 177 aboneyi uzun süre elektriksiz bırakan 23 yaşındaki şahsın cezası belli oldu. 1 milyon liralık zarar yol açan şahıs yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15.04.2025 10:17
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Şanlıurfa'da Evren Sanayi Sitesi ve Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo merkezinde 2 Ekim 2024'te hırsızlık olayı yaşandı. M.F. (23) levyeyle kapısını kırarak içeri girdiği trafo binasında bakır kabloları çaldı. Zararın 1 milyon lira olduğu belirlendi.

5 bin aboneyi elektriksiz bırakan kablo hırsızına 8 yıl ceza

5 BİN 177 ABONE ELEKTRİKSİZ KALDI

Ayrıca hırsızlık olayı nedeniyle 5 bin 177 abone, uzun süre elektriksiz kaldı. Olayın ardından elektrik dağıtım şirketi, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği saptanarak yakalanan M.F. hakkında dava açıldı.

5 bin aboneyi elektriksiz bırakan kablo hırsızına 8 yıl ceza

8 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

"Kamu malına zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklu sanık, bugün davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanığa "Kamu malına zarar verme" suçundan suçundan 2 yıl 1 ay, "Nitelikli hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

5 bin aboneyi elektriksiz bırakan kablo hırsızına 8 yıl ceza

"CİDDİ GÜVENLİK RİSKLERİ DOĞURMAKTADIR"

Diğer yandan dağıtım şirketi yetkilileri, enerji altyapısına yönelik müdahalelerin yalnızca maddi zarar vermediğini, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehlikeye attığını vurguladı. Açıklamada, "Şebekeye yapılan bu tür müdahaleler, kesintisiz enerji arzını engellemekte ve ciddi güvenlik riskleri doğurmaktadır. Bu nedenle, hiçbir amaçla enerji altyapısına müdahale edilmemelidir" denildi.

5 bin aboneyi elektriksiz bırakan kablo hırsızına 8 yıl ceza
5 bin aboneyi elektriksiz bırakan kablo hırsızına 8 yıl ceza
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Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Enerji, Dicle, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 bin aboneyi elektriksiz bırakan kablo hırsızına 8 yıl ceza - Son Dakika

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