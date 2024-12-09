Bugün saat 15.15'te Şanlıurfa mahreçli servis edilen "Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti" başlıklı haberimizde kaza yapan traktörün fotoğrafı olarak verilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Traktör Kazası - Son Dakika
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