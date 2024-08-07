Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

07.08.2024 17:03
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis tarafından eşzamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 12 kilo 150 gram metamfetamin maddesi, 101 gram bonzai maddesi, 105 gram eroin, 192 gram kimyasal madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 18 şahsa Uyuşturucu madde ticareti suçundan, 23 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan olmak üzere toplam 41 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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