Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde çalışmaları sürüyor. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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