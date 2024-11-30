Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 8.75 kg uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

30.11.2024 13:24
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde çalışmaları sürüyor. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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