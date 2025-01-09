Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce gerçekleştirilen bir operasyonda 2 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
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