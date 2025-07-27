Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 25 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 25 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?