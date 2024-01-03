Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen B.C. isimli şahsı takibe aldı. Şüpheli şahıs, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2.97 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA