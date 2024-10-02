Şanlıurfa'dan Gelen Ceza Şoku - Son Dakika
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Şanlıurfa'dan Gelen Ceza Şoku

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Yozgat'ta yaşayan Fuat Uyar, hiç gitmediği Şanlıurfa'dan gelen 1506 TL ceza ile şaşkına döndü.

02.10.2024 14:35
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Hiç gitmediği Şanlıurfa'dan ceza makbuzu geldi, eşi bile ona inanmadı

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş evine gelen ceza makbuzu ile hayrete düştü. Daha önce hiç gitmediği Şanlıurfa'dan bin 506 TL ceza geldiğini öğrenen vatandaşın eşi ile arasında güven sorunu yaşandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ve minare ustası olan Fuat Uyar, evine gelen makbuz ile hayatının şokunu yaşadı. Kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle evine bin 506 TL trafik cezası geldiğini gören Uyar, cezanın Şanlıurfa'da kesildiğini gördü. Hayatı boyunca Şanlıurfa'ya gitmediğini ifade eden Uyar, cezanın 2015 model bir araca kesildiğini ancak kendi aracının 2019 model olduğunu söyledi. İkiz plaka mağduru olan Fuat Uyar, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

Ceza makbuzu nedeniyle ailesi ile de sorun yaşadı

Bir caminin minaresini inşa ettiği sırada evine ceza makbuzu geldiğini öğrenen Fuat Uyar, "Geçen gün evime ceza makbuzu gelmiş, trafik cezası. Akşam eve gittiğimde 'ceza makbuzunu getirin bakayım ne olmuş' dedim. Kırmızı ışık ihlali olduğunu söyledi eşim. İlgimi çekti normalde ben hiç faturalara bakmadan gider öderdim veya işte telefondan mobil sistemden ödeme yapardım. Kırmızı ışık deyince dikkatimi çekti. Çünkü ben kırmızı ışık ihlali konusunda çok dikkatliyim. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. Orada Şanlıurfa yazıyordu, Şanlıurfa'ya ben hiç gitmedim. Eşim Şanlıurfa'yı duyunca 'Hayırdır, ne oldu? Sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok?' dedi. Ben 'Şanlıurfa'ya gitmedim gitsem bir bilginiz olur' dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık" ifadelerine yer verdi.

Plakalar aynı, araçlar farklı

Ceza makbuzunu detaylı inceleyen Uyar, "Diğer ceza gelen makbuzu incelediğimde ise plaka aynı fakat araç modeli ve markası farklı. 2015 model gri bir araba olduğu yazılıyor. Ben bu arabayı 2019'da aldım. 2019'dan beri hiç plakasını değiştirmedim. Yani gereğinin yapılması rica ediyorum. Tedirginlik içerisindeyim. Yardım etmelerini bekliyorum yetkililerin. Şikayette bulundum. Şu an sonuç bekliyorum ama ne zaman gelir, ne olur? Bu cezayı ödemek istemiyorum" dedi.

Şanlıurfa\'dan Gelen Ceza Şoku
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'dan Gelen Ceza Şoku - Son Dakika

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