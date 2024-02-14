Şanlıurfa-Mardin Karayolu Taşkın Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa-Mardin Karayolu Taşkın Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Şanlıurfa-Mardin Karayolu Taşkın Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu Çoban Deresi'nin taşmasıyla Şanlıurfa-Mardin karayolu trafiğe kapatıldı. Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir karayolu da trafiğe kapatıldı. Sel suları nedeniyle birçok köy ve yol sular altında kaldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kırsalda bulunan okullarda bir günlük tatil ilan etti.

14.02.2024 23:35  Güncelleme: 23:37
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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çoban Deresi'nin taşması sonucu Şanlıurfa- Mardin karayolu trafiğe kapatıldı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Şanlıurfa Mardin karayolu üzerinde bulunan Çoban Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa- Viranşehir karayolu, jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa çıkışı ve Viranşehir ilçe çıkışında önlem alan güvenlik güçleri, söz konusu yolu kullanmak isteyen araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruda, "Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 20-66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Akçakale, Siverek, Harran ve Viranşehir'de bir çok köy içi ve yollarının sel suları altında kaldığı bildirildi. Sel suları tahliyesi için iş makineleri ile çalışmalar yürütüyor.

Kırsalda okullar tatil

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada ise, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle, il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa-Mardin Karayolu Taşkın Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa-Mardin Karayolu Taşkın Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
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