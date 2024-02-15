Şanlıurfa- Mardin karayolu taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Çoban Deresi'nin taşması sonucu Şanlıurfa-Mardin kara yolu trafiğe kapatıldı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Şanlıurfa Mardin karayolu üzerinde bulunan Çoban Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu, jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
Şanlıurfa çıkışı ve Viranşehir ilçe çıkışında önlem alan güvenlik güçleri, söz konusu yolu kullanmak isteyen araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruda, "Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 20-66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Akçakale, Siverek, Harran ve Viranşehir'de bir çok köy içi ve yollarının sel suları altında kaldığı bildirildi. Sel suları tahliyesi için iş makineleri ile çalışmalar yürütüyor.
Kırsalda okullar tatil
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada ise "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle, il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.
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