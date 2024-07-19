Sapanca'da Baba Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sapanca'da Baba Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Sapanca'nın Göl Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, M.S.Ç. isimli şüpheli babasını silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.07.2024 18:36
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan M.S.Ç. (36), henüz bilinmeyen bir sebeple babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabanca ile vurdu. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise babasını öldüren şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç.'de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cemalettin Çınar'ın cansız bedeni ise Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli oğul, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Baba Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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