Saraçhane'de Protesto: Polis ile Çatışma - Son Dakika
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Saraçhane'de Protesto: Polis ile Çatışma

Saraçhane\'de Protesto: Polis ile Çatışma

İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden gruba polis biber gazı ile müdahale etti.

25.03.2025 09:46
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Saraçhane'den Taksime yürümek isteyen grup polise meşale, su şişesi ve torpil fırlattı. Polis gruba biber gazı ile müdahale etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bir grup, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Polis izin vermeyince meşale, su şişesi ve torpil fırlattı. Sonra polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Grup daha sonra Saraçhane'ye doğru gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Taksim, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saraçhane'de Protesto: Polis ile Çatışma - Son Dakika

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