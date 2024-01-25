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Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

Sarıyer'de çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ağlayınca fark edilen bebek vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

25.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 22:56
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Sarıyer'de çöpe canlı bir şekilde bırakılan bir bebek bulundu. Ağlama seslerini duyan vatandaşlar tarafından fark edilen bebek hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

ÇÖPÜN İÇİNDE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş çöp bırakacağı sırada bir bebeğin ağlama seslerini duydu. Çöpün içine detaylı bakınca bir bebek gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, çöpün içine bırakılan yeni doğmuş bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.

Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELEMEYE ALDI

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Çöpün içinden incelemek için örnek alan ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek bebeği kimin bıraktığını tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Sarıyer\'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Kaynak: İHA
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Kıbrıs Caddesi, Reşitpaşa, Sarıyer, Polisiye, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika


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