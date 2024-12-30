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Sarıyer'de metruk binanın balkonu çöktü: İki araç hasar gördü

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de, 4 katlı metruk bir binanın balkonu çöktü. Olayda iki araç hasar görürken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Merkez Mahallesi Ortaçeşme Caddesi'nde

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binanın balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında park halindeki 27 TP 661 plakalı Hyundai marka araç ve 34 JS 5477 plakalı Opel marka araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, metruk binanın tehlike oluşturan diğer parçaları için itfaiye ekiplerin tarafından alındı. İtfaiye ekipleri daha sonra yaptığı kontrolde içerde kimsenin olmadığını belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bina tehlikeli olduğu için tahliye edilmişti"

Olayla ilgili konuşan Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Kubilay Yıldırım, "Bina zaten tehlikeli olduğu için boşaltılmıştı. Yağmurlu bir günde değildi ama bir anda yıkıldı. Aşağıda 2 araba vardı onların üstüne yıkıldı ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Yıkım kararı bu bina tarihi eser sayıldığı için yoktu ama tahliye kararı vardı" diye belirtti.

"Çok hasar var"

Hasar gören araçlardan birinin sahibi Selçuk Şevki Özcan, "Arabam burada park halindeydi. Üstüne yıkıldı. Sağ lastiğim sürtüyor, camlarım patladı ileriye zor götürdük. Arabamda çok hasar var" diye konuştu.

"Arabanın içine bile taşlar düşmüş"

Hasar gören diğer arabanın sahibi Hayatı Danışmant, "Beni eşim aradı yandaki bina yıkılınca sesi duyup beni aradı. Bizim arabanın önü, camı, farı, ve vites kutusu gitmiş, dikiz aynam kopmuş. Heyecanla beni aradı. Ben de işten geldim arabanın hali böyle. Arabanın içine taşlar da düşmüş." dedi.