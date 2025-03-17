Sarıyer\'de Tarihi Binada Yangın

Sarıyer'deki eski Topçu Karakolu binasında gece saatlerinde yangın çıktı. Binanın alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Sarıyer'de 1911 yılında Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan tarihi Topçu Karakol'unda saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İstanbul Boğazı'na hakim bir konumda yer alan karakol 1958 yılına kadar 3. Kolordu Komutanlığı tarafından karakol olarak kullanılmıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın, kısa sürede 2 katlı binanın tamamını etkisi altına aldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla ve yerden yaptığı müdahalelerle alevli yanma kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarihi binada hasar meydana gelirken yangının çıktığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangına şahit olan mahalle sakini Tuğba Soydaner, "Alevleri gördük, geldik. Burası zaten Osmanlı zamanından kalma Topçu Karakolu olarak geçiyor. Bir dönem de okul olarak kullanıldı. İtfaiyeyi aradık. Zaten mahalleli de aramış. Yazık yani, binanın tamamını etkisi altına almış. İçi komple gitti. Sadece dış cephesi kaldı. Yazık, tarih böylece gitti. Hemen polisi ve itfaiyeyi aradık zaten alevleri gören herkes aramış. Bir anda parladı zaten. Parladı ve tutuştu." dedi.

Tarihi binada çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL