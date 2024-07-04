Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, 42 şüphelinin 7 yıl 6 ay ile 349 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

04.07.2024 19:35
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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında kar maskeli 2 saldırganın da bulunduğu 42 şüphelinin 7 yıl 6 ay ile 349 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta 'Pazar Ayini' sırasında kar maskeli 2 şüpheli olan Tacikistan uyruklu Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tuncer Cihan'ın 'maktul' sıfatıyla, kilisenin rahibi Anton Bulai'nin de arasında bulunduğu 11 kişi 'müşteki' sıfatıyla, 42 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

4 şüpheliye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 349 yıl 6'şar aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholiqov ile bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler Edelkhan Inazhaev ve Zharaidat Esmurzieva'nın 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak kasten öldürme', 11 kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçlarından toplamda 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

20 şüphelinin de benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği iddianamede, şüphelilerden Inazhaev'in ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İddianamede ayrıca, 18 şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne değerlendirilmek üzere gönderilen iddianame kabul edilirse şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı - Son Dakika

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