Şarköy\'de Kaybolan Gemi Mürettebatı Bulunamadı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gemiden düştüğü iddia edilen Hintli gemi mürettebatı bulunamazken, 5 günlük arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı.

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül tarihinde saat 19.15'te bir gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yaptığı ihbarda Ganesh Govind isimli bir Hintli personelinin kayıp olduğunu bildirdi. En son saat 10.40'ta görülen şahsın gemide olmadığı fark edilince arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde 5 gün süren aralıksız çalışmalarda herhangi bir ize rastlamadı. Arama çalışmalarında herhangi bir ize ve bulguya rastlanılmayınca ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı. - TEKİRDAĞ