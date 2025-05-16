Savaştepe\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Savaştepe ilçesinin çevre yolunda bulunan Adnan Doğan caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 VF 776 plakalı otomobil ile 10 ARP 387 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine, 112 itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Araçlarda bulunan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR