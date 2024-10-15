Savcıyı Tehdit Eden Çeteden Şok Plan - Son Dakika
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Savcıyı Tehdit Eden Çeteden Şok Plan

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Yenidoğan Çetesi'nin suçlamaları arasında savcıyı 100 bin dolara vurdurma teklifi de var.

15.10.2024 12:23
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Savcıyı tehdit soruşturmasında şok eden suikast planı: "100 bin dolara vurduracaktım"

İSTANBUL - İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırarak 12 bebeğin ölümüne yol açan

"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında suikast ayrıntısı dikkat çekti. Soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'yi makamında tehdit eden M.K.Z.'nin bir tetikçiye savcıyı vurma karşılığında 100 bin dolar teklif ettiği iddia edildi. Dün adliyeye sevk edilen Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakım ünitesinde yatırarak 12 bebeğin ölümüne yol açan çete, yapılan operasyonla çökertildi. "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüten savcı Y.E.'nin makamında zanlılar tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin tahliyesine yönelik cumhuriyet savcısını arayan avukat A.A., tehditler savurdu. Cumhuriyet Savcısı Y.E. tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine derhal soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının kişisel verilerine ve ailevi bilgilerine yakınlarının özel bilgilerine yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapıldı.

Avukat A.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından dosyaya şüpheli olarak eklendi ve hakkında teknik ve fiziki takip kararı alındı. Öte yandan A.A.'nın irtibatlı olduğu tespit edilen M.K.Z. hakkında da fiziki ve teknik takip kararı alındı.

Bu sırada şüpheliler cumhuriyet savcısı ile tekrar görüşme talebinde bulundu. Talebi kabul eden savcı Y.E.'nin talimatıyla tehdidin delilendirilmesi için odaya gizli kayıt cihazı yerleştirdi. Yapılan görüşmede M.K.Z., cumhuriyet savcısını açık şekilde kendisinin ve ailesi fertlerinin ölümü ile tehdit etti.

Cumhuriyet savcısının makamından ayrıldıktan sonra şüpheliler fiziken takip edildi ve takip sonucunda şüphelilerden M.K.Z.'nin, B.Ç., Y.Ç. ve İ.K. isimli kişiler ile bir araya geldiği belirlendi.

Öte yandan cumhuriyet savcısının kişisel verileri, ailevi bilgileri ve yakınlarının bilgileri ne şekilde şüphelilerin eline geçtiğine dair yapılan araştırmada, 3 jandarma görevlisi kamu personelinin cumhuriyet savcısı tehdit edilmeden önce sistemler üzerinden cumhuriyet savcısının hakkında bilgileri sorgulandığı tespit edildi. Sorgulamayı gerçekleştiren kamu görevlileri hakkında gözaltı ve ifade işlemleri için talimat verildi.

11 şüphelinin yer aldığı soruşturma kapsamında 3 jandarma personeli delil durumundan serbest bırakıldı. Şüphelilerden avukat A.A., ve irtibatlı olduğu şüpheliler M.K.Z., B.Ç. ve Y.Ç. de dahil olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 8 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında itirafçı olan M.E.O isimi kişi, savcıyı tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıyan M.K.Z.'NİN kendisine 100 bin dolar teklif ederek, "Sürücü ve motor ayarlayacağım. Git adliyeden birini vur" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Savcıyı Tehdit Eden Çeteden Şok Plan - Son Dakika

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