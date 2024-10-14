Savcıyı Tehdit Eden Çeteye Operasyon

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Savcıyı makamında tehdit eden çete üyelerinden 5'ine tutuklama, 3'üne ise adli kontrol talebi

İSTANBUL - İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "Yeni Doğan" çetesinden 5 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebi ile suç ceza hakimliğine sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlattı. Olayla ilgili 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 8'i, bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli şahsın ise jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesine getirilen 8 şüphelinin savcılıktaki işlemleri bitti. Savcı, 5 şahıs için tutuklama talep ederken, 3 şüpheliyi için adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.