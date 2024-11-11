Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar - Son Dakika
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Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar

Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar

İzmir'de yaşayan Prof. Dr. Yılmaz Akyıldız, eski kiracısı aracılığıyla tanıştığı Ercan Kutlu ile Aslı Uğural tarafından "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıldı. Yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 22 milyon TL civarında bir para alan ikili kayıplara karışırken, dolandırıldığını anlayan profesörün şikâyetinden haberdar olan şüpheliler profesörü bir de darp etti.

11.11.2024 10:19
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İzmir'de iddiaya göre Prof. Dr. Akyıldız, eski kiracısı aracılığıyla Ercan Kutlu ile Aslı Uğural Sanlav ile tanıştı. Profesörü ziyaret eden ikili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar (22 milyon TL) aldı.

PROFESÖRÜ DARP ETTİLER

Aldıkları paraları, kendi şirketlerine yatıracaklarını ve parayı katlayacaklarını söyleyen ikili daha sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan profesörün şikâyetinden haberdar olan şüpheliler, profesörü bir de darp etti.

Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar

"YURT DIŞINDA KAZANDIĞIM TÜM PARAYI ALDILAR"

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, tekrar şikayetçi olan Prof. Dr. Akyıldız, "Yurt dışında kazandığım 650 bin dolarımı maalesef dolandırılarak kaybettim ve şu an çok kötü bir mali ve manevi duruma düşürülmüş durumdayım. Ercan Kutlu ve Aslı Uğural Sanlav beni toplamda 650 bin dolar nitelikli olarak dolandırdıklarından haklarında Urla Savcılığı'na şikâyetlerde bulundum.

"SAFLIĞIMI VE APTALLIĞIMI KULLANDILAR"

Hiçbir zaman yüksek gelir elde etmek için değil, saflığımı ve aptallığımı kullanan insanlara güvendiğim ve onların şeytanca katakullilerine uyanamadığım için dolandırıldım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu gibi dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok, her şeyinizi alacaklardır" dedi.

Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar - Son Dakika

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