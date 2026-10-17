Schueler, MİT destekli operasyonda eşiyle yakalandı; eşine ait 9 araca el konuldu

İstanbul'da, kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler, MİT destekli polis operasyonunda eşiyle birlikte yakalanmıştı. Şüphelinin eşi adına kayıtlı 9 araca el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler'in Beşiktaş'ta bir adreste bulunduğu tespit edilmiş, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Richard James Schueler ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında, şüphelinin eşi adına tescilli olduğu belirlenen 9 araca el konuldu. Araçlar, ilgili otoparka çekilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.